Дерипаска пояснил, почему США никогда не снимут санкции против "Северного потока-2"

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что вероятности смягчения санкций США против РФ из-за строительства "Северного потока – 2" нет.

"Такой вероятности нет, это очевидно", – высказал мнение олигарх, председатель наблюдательного совета "Базового элемента" в интервью телеканалу РБК.

Санкции, по его словам, не отменят "как раз именно потому, что они действуют".

"И тот значительный ущерб для экономики Российской Федерации каждый год оценивается людьми, которые вводят санкции или призывают к введению санкций как реального рычага давления", – сказал Дерипаска.

Миллиардер добавил: "А достроят или не достроят ["Северный поток – 2"] – это вопрос эффективности самого "Газпрома".

По мнению предпринимателя, российская компания "Газпром" в состоянии это сделать. "Тем более что вопрос важен для Европы, для немецкой экономики в частности", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Дерипаска считает, что власти РФ "пофигистично" относятся к противостоянию санкциям США.