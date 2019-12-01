"Северный поток-2": США готовят мощный удар по помощникам Путина

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2".

Как передает "Интерфакс-Украина", ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей.

Находятся под угрозой также несколько немецких компаний, которые сотрудничали вместе с российским "Газпромом".

Северный поток-2, иллюстрация

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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