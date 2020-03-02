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2 марта • обновлено в 15:55
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Умланд: "Северный поток" грозит Украине новой войной

2.1т
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В Евросоюзе считают, что запуск второй ветки газопровода "Северный поток-2" повышает риски войны России против Украины.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд во время дискуссии в Дипакадемии Вены, передает "Укринформ". Он напомнил, что Россия начала агрессию против Украины после того, как уменьшила зависимость от транзита газа после запуска в 2013 году обходного газопровода "Северный поток-1".

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"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

"Мы не можем быть уверены, вторглась ли бы Россия в Украину без наличия "Северного потока-1". Как и нельзя точно сказать, что произойдет после того, как заработает "Северный поток-2". Но украинский нарратив по этому поводу следует воспринимать серьезно", – заявил немецкий политолог.

По его словам, правительствам стран Запада не стоит недооценивать роль, которую "Северный поток" играет в войне РФ против Украины. Он считает, что Украина и другие страны, "которые смотрят на ситуацию в Восточной Европе другими глазами", будут "продолжать сопротивление "Северному потоку-2", поскольку ставки по нему гораздо более высокие".

Газопроводы в обход Украины

Газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Персона
Андреас Умланд
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
скорее наоборот..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щирим украинцам на заметку: Коронавирус на самом деле разработан и распространён по всему миру Россией. Вам нужны док-ва? - а по слогам слово коронавирус разложите: Коронави-РУС, вот где собака зарыта!!! Рус - означает русский, российский! И вообще все виРУСы - из России, вот оказывается в чём дело! Вот в чём заключается коварство России! ____
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фил филька
фил филька
если находиться фантазер с талантом делать из гамна конфетку то обос обязательно его опубликует)
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