Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Северный поток - 2": появилось резкое высказывание Зеленского

1.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в том, что российский газопровод "Северный поток - 2" неприемлем и угрожает всей Европе.

Об этом глава государства сказал на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции в субботу, 31 августа.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток - 2" является неприемлемым и угрожает всей Европе. Без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности, санкции против РФ могут только усиливаться", – заявил Зеленский.

Новости
"Северный поток-2" потерпел поражение

"Северный поток - 2": Зеленский резко высказался о газопроводе

"Северный поток - 2": Зеленский резко высказался о газопроводе

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток - 2" с пактом Молотова-Риббентропа. По словам дипломата, строительство, ведущееся исключительно в интересах России и Германии, напоминает договор между Гитлером и Сталиным.

А 21 августа против строительства "Северного потока - 2", а также других энергетических проектов Росси, выступили США и Румыния

Совместное заявление об этом сделали президенты стран Дональд Трамп и Клаус Йоханнис. "США и Румыния признают, что энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", – говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 санкции
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
8
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соколов Олег
Соколов Олег
Смешно , ей богу. Северный поток 2 всё равно реализуют. Уже 75% реализовано. Никто не будет останавливаться в одном шаге. Тем более там деньги не только России,но и других стран. Щас всё бросили и стали покупать газ в1.5 раза дороже у америкосов. Давайте покупайте у америкосов и загоните своих людей в хижины с буржуйками.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в том, что российский газопровод "Северный поток - 2" неприемлем и угрожает всей Европе...... Но если газ идет через украину то Европе ничего не угрожает)))))) Шумерская логика
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Поляки прочухав что нерабы собираются покупать у них втридорога российский газ который они впарят лохам под видом амеровского тут же сделали вид, что они заодно с нерабами.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...