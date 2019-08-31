"Северный поток - 2": появилось резкое высказывание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в том, что российский газопровод "Северный поток - 2" неприемлем и угрожает всей Европе.

Об этом глава государства сказал на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции в субботу, 31 августа.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток - 2" является неприемлемым и угрожает всей Европе. Без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности, санкции против РФ могут только усиливаться", – заявил Зеленский.

"Северный поток - 2": Зеленский резко высказался о газопроводе

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток - 2" с пактом Молотова-Риббентропа. По словам дипломата, строительство, ведущееся исключительно в интересах России и Германии, напоминает договор между Гитлером и Сталиным.

А 21 августа против строительства "Северного потока - 2", а также других энергетических проектов Росси, выступили США и Румыния

Совместное заявление об этом сделали президенты стран Дональд Трамп и Клаус Йоханнис. "США и Румыния признают, что энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", – говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

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