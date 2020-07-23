"Северный поток-2" остановили США? Почему Германия готовит ответ за Россию и как коснется Украины

Конгресс США решил расширить санкции против российского "Северного потока-2" – наказывать будут все компании, которые попытаются помочь достроить газопровод. Германия уже выступила против такого шага и пообещала ввести ответные меры.

Американцы обещают сдержать РФ ради безопасности Украины и ЕС, в то время как в Германии преследуют собственные интересы и хотят стать новым газовым хабом.

О том, к чему приведут новые санкции США, поможет ли это Украине и почему Германия против – читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия объединилась с Германией ради нового трубопровода

"Северный поток-2" – это проект не только России, но и Германии. Немцы чуть ли не меньше россиян заинтересованы в новом трубопроводе. Для них это шанс стать энергетическим хабом Европы.

Россия же сможет отказаться от украинского газопровода и утвердит свои позиции главного поставщика голубого топлива в ЕС. Такой расклад не выгоден не только Украине, но и Польше (они также могут лишиться транзита).

США и сами готовы поставлять сжиженный газ в Европу, более того, они неоднократно повторяли, что нельзя с одной стороны принимать санкции против РФ, осуждать ее агрессию в Украине, а с другой – финансировать ее, покупая газ.

И сейчас заинтересованность Германии очевидна как никогда. Накануне расширение санкций СМИ узнали о споре между немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Разговор был о "Северном потоке-2" и его роли в Европе.

Видимо, Меркель повлиять на американских коллег не удалось. Конгресс США принял решение ввести дополнительные санкции (документ еще должен подписать Трамп) против всех, кто сдает в аренду, продает или предоставляет любым другим способом судна для укладки труб "Северного потока-2". Фактически ограничения коснутся любых компаний и физлиц, которые помогают россиянам.

Дональд Трамп против "Северного потока-2"

"Главная угроза – если между США и ЕС начнется санкционная война по примеру Китая. В Германии понимают о необходимости ответов на санкции, иначе их не поймут их же компании, которые работают в соответствии с действующим немецким законодательством, но за это попали в санкционный список", – рассказывает OBOZREVATEL аналитик Егор Комов.

Запустят ли "Северный поток-2"?

Как минимум на пять лет Украина гарантированно останется с транзитом газа через свою территорию, даже если Россия не будет в этом нуждаться и сможет заменить украинскую "трубу" на "Северный поток-2".

В соглашениях, которые еще в конце года подписали "Газпром" и "Нафтогаз", сказано, что в 2020-м минимальный транзит газа составит 65 млрд кубометров, а в следующие годы – по 40 млрд кубометров. То есть без транзита мы не останемся.

Главный же вопрос: США остановили "Северный поток-2" или просто затянули его строительство. К примеру, по оценкам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, поскольку европейские потребители в перспективе ближайших 5-10 лет не будут в состоянии отказаться от российского газа. Мол, если бы не пандемия и карантин, то закончить строительство можно было бы и раньше, добавляет Рябцев в комментарии OBOZREVATEL.

В РФ анонсировали, что достроят "трубу" до конца 2019-го, теперь же сроки перенесли до 2021-го. То есть американцам как минимум удалось затянуть запуск.

Более того, далеко не факт, что сам трубопровод будет достроен. Как пишет старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического Совета Дайан Фрэнсис в своем блоге на сайте организации, РФ нанесли действительно ощутимый удар.

"Теперь будут задержки, пока, надеюсь, новое законодательство США не станет законом. Усиленные санкции будут включены в качестве части ежегодного Закона об утверждении государственной обороны этой осенью. Кроме того, работа не может начаться до тех пор, пока датское решение не будет подтверждено после подачи апелляции, не закончится сезон нереста трески и погода в этом регионе не нарушает деятельность в море", – поясняет эксперт.

Новые санкции будут распространяться на любую компанию, которая "облегчает" прокладку труб, такую ​​как подрядчики, страховщики или другие. Кроме того, под удар могут попасть и компании, которые будут сертифицировать трубопровод.

"Критики трубопровода говорят, что "Северный поток-2" является частью двусторонней атаки Путина на энергетическую безопасность Европы в сочетании с существующим трубопроводом "Северный поток". Если оба трубопровода станут полностью работоспособными, у них будет возможность поставлять основную часть российского газа в Европу через единую воздушную точку. Это даст Кремлю огромное влияние", – поясняет Дайан Фрэнсис.