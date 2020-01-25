"Северный поток-2" остановили на многие годы: американский эксперт назвал причину

"Северный поток-2" не заработает еще как минимум несколько лет. Достроить газопровод вовремя не удастся, так как США ввели санкции против компании Allseas. В мире не осталось никого, кто способен провести глубоководную укладку для России.

Об этом заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, передает "Сегодня". "Москва надеется, что одна из российских компаний сможет разработать такую технологию и достроить "Северный поток – 2". Со временем это может случиться, но на это могут уйти годы, а за это время могут возникнуть другие препятствия", – рассказал эксперт.

В России обвиняют Вашингтон, что, заблокировав "Северный поток – 2", США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который будет в разы дороже. Но, как бы то ни было, укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию не ведется уже больше месяца. В Кремле уверяют, что у них есть возможность достроить обходной газопровод собственными силами до конца 2020 года, максимум – в первом квартале 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

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