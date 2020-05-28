"Северный поток-2" могут недостроить из-за низких цен на газ

Российский трубопровод "Северный поток-2" из-за обвала цен на газ, сокращения спроса и новых санкций США может не только оказаться убыточным, но и рискует превратиться в неудавшийся долгострой.

Заявленная стоимость "Северного потока-2" – почти 10 млрд евро. И вполне возможно, что эти деньги потратили впустую. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

"Северный поток-2"

На это несколько причин: первая – стройка затянулась почти на год и неизвестно, будет ли вообще закончена, поэтому в процессе "труба" может оказаться "золотой". Вторая – начиная строительство, никто не мог предполагать, что цены на газ рухнут до исторических минимумов, как и спрос на него.

"В целом, если посчитать затраты на строительство самого газопровода, то они не окупаемы. Только один газовый коридор к берегу Балтики от Ямала стоит "Газпрому" больше чем $100 млрд", – заявил OBOZREVATEL партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

"Северный поток-2" может оказаться ненужным

Россия уже ограничивает поставки газа через Польшу, а вот от украинской газотранспортной системы отказаться не может. Дело в том, что еще в конце прошлого года "Нафтогаз" подписал новый контракт с "Газпромом", который гарантирует прокачку 178 млн кубометров газа в сутки.

Вместе с тем сейчас Катар рассматривает возможность продавать дешевый газ в Европу, чтобы возместить частичную потерю китайского рынка. У Катара себестоимость голубого топлива ниже, поэтому России с ними конкурировать сложно.

И если Катар начнет активно поставлять газ в Европу, Россия может окончательно остаться "с носом": "Северный поток-2" себя не окупит, да и вовсе окажется не загруженным.

Как сообщал OBOZREVATEL: