"Северный поток-2" могут недостроить из-за низких цен на газ
Российский трубопровод "Северный поток-2" из-за обвала цен на газ, сокращения спроса и новых санкций США может не только оказаться убыточным, но и рискует превратиться в неудавшийся долгострой.
Заявленная стоимость "Северного потока-2" – почти 10 млрд евро. И вполне возможно, что эти деньги потратили впустую. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.
На это несколько причин: первая – стройка затянулась почти на год и неизвестно, будет ли вообще закончена, поэтому в процессе "труба" может оказаться "золотой". Вторая – начиная строительство, никто не мог предполагать, что цены на газ рухнут до исторических минимумов, как и спрос на него.
"В целом, если посчитать затраты на строительство самого газопровода, то они не окупаемы. Только один газовый коридор к берегу Балтики от Ямала стоит "Газпрому" больше чем $100 млрд", – заявил OBOZREVATEL партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
"Северный поток-2" может оказаться ненужным
Россия уже ограничивает поставки газа через Польшу, а вот от украинской газотранспортной системы отказаться не может. Дело в том, что еще в конце прошлого года "Нафтогаз" подписал новый контракт с "Газпромом", который гарантирует прокачку 178 млн кубометров газа в сутки.
Вместе с тем сейчас Катар рассматривает возможность продавать дешевый газ в Европу, чтобы возместить частичную потерю китайского рынка. У Катара себестоимость голубого топлива ниже, поэтому России с ними конкурировать сложно.
И если Катар начнет активно поставлять газ в Европу, Россия может окончательно остаться "с носом": "Северный поток-2" себя не окупит, да и вовсе окажется не загруженным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.