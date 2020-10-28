"Северный поток-2" – главная угроза, с которой нужно бороться, – глава ГТС Украины

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон считает строительство обходного российского газопровода "Северный поток-2" основным риском для деятельности украинской компании и прилагает максимум усилий, чтобы данный проект не был реализован.

Об этом он заявил во время Шестого украинского газового форума, передает УНИАН. "Самый основной риск для нас, для "Оператора ГТС Украины", транзитная составляющая в доходе которого составляет порядка 70%, – это строительство "Северного потока-2". Мы надеемся и прилагаем максимум усилий, чтобы данный проект не был реализован", – сказал он.

Макогон отметил, что при этом "Оператор ГТС" готов самостоятельно обеспечивать транспортировку всего необходимого объема газа европейским потребителям.

"Как "Оператор ГТС Украины" мы готовы обеспечить "Газпрому" транспортировку всех необходимых объемов газа и считаем, что этот проект не приносит преимуществ ни европейским потребителям, ни европейским газовым компаниям. Наоборот, увеличивается зависимость рынка ЕС от одного поставщика и значительно увеличиваются риски энергетической безопасности Евросоюза", – подчеркнул он.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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