"Северный поток–2" основан на коррупционной сделке с президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение инициировал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который является председателем Совета директоров компании "Роснефть".

Об этом в интервью Der Spiegel заявил экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал США Герберт Макмастер. "США помогли построить послевоенный порядок, который дал Европе и, прежде всего, Федеративной Республике Германии огромные преимущества. Мне грустно видеть, что наши немецкие друзья не сделали большего, чтобы противостоять новому русскому царю", – добавил военный.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL: