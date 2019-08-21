"Северный поток-2": два мощных союзника Украины ополчились на газопровод

В США и Румынии выступают против строительства "Северного потока - 2", а также других энергетических проектов России.

Совместное заявление об этом сделали президенты стран Дональд Трамп и Клаус Йоханнис. "США и Румыния признают, что энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", – говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Также в заявлении сказано, что у Румынии есть запасы природного газа, которые потенциально позволяют повышать энергетическую безопасность Европы.

США и Румыния выступили против "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" потеряет более $740 млн из-за задержек при строительстве "Северного потока-2". Причина – в позиции Дании, которая блокирует работы в своих территориальных водах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся у них документ.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

При этом неожиданно союзником Украины в газовой войне с РФ выступила Дания. Там отказались давать разрешение на прокладку части трубопровода, которая проходит по их территориальным водам. В Дании заявили, что опасаются за экологичность проекта.

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