"Северный поток-2" достроят, а США сами удвоили импорт из РФ, – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США угрожают санкциями за "Северный поток-2", при этом сами удвоили импорт нефти из России. По мнению политика, несмотря на препятствия, газопровод достроят.

Об этом глава МИД заявил в интервью RND. "Я предполагаю, что "Северный поток-2" будет завершен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире", – сказал министр.

При этом Маас признал, что между Германией и Россией есть целая череда конфликтов и спорных вопросов. "Мы быстро дали четкий европейский ответ на делу Навального. Это было также необходимо при таком серьезном нарушении международного права. К сожалению, у нас в Германии есть и другие конфликты с Москвой, такие как убийство в зоопарке и хакерская атака на Бундестаг. Наши отношения с Россией остаются сложными. Поэтому и в будущем нам придется дать европейский ответ на неприемлемые действия России", – сказал министр.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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