Польша начала строить газопровод, который заменит "Северный поток-2"

Началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, говорится на сайте главы государства. Газопровод планируется запустить 1 октября 2022 года.

Его протяженность – 230 км, а ожидаемая пропускная способность – 10 млрд кубометров газа в год. Стоимость всего проекта Baltic Pipe составляет более 1,5 млрд евро

Дуда сообщил, что 30 апреля польский оператор газопроводов Gaz-System подписал контракт с итальянской компанией Saipem Limited. Он получил разрешение как у польских, так и у датских властей. Работы начнутся одновременно на польском и датском побережьях. Непосредственную укладку труб будут вести летом 2021 года.

Польский газопровод Baltic Pipe wikipedia.org

"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как получателя газа от России, то этот газопровод является вехой на пути к этой независимости", – сказал Дуда.

Важен для Украины

Президент отметил, что в итоге Польша сможет получать газа больше, чем ей нужно для собственных потребностей. Это позволит стать ей газовым узлом в своей части Европы и обеспечивать энергетическую безопасность других стран.

"Наш план – стать страной, которая сможет обеспечить энергетическую безопасность и для других стран. Это часть проекта сотрудничества "Трех морей". Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая годами подвергается газовому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины", – сказал польский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод "Северного потока-2" с действия норм газовой директивы Европейского Союза.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!