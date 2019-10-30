Виллы в Швейцарии и яхты на Лазурном Берегу: вскрылись факты об имуществе Коломойского

У родной сестры миллиардера Игоря Коломойского Ларисы Черток нашли виллы в Швейцарии и роскошные яхты на Лазурном Берегу. При этом бизнеса, чтобы на все это заработать, у нее и ее мужа нет.

Об этом свидетельствует реестр компаний Украины и судебный аудит финансов Коломойского, который провела американская консалтинговая компания Kroll, сообщает Центр расследования коррупции и организованной преступности.

"Черток через адвоката отказалась комментировать деловые отношения с Коломойским. Но список ее имущества и инвестиций указывает на их тесное сотрудничество. Черток управляет семейной консьерж-службой для сверхбогатых людей и имеет отношение к художественной галерее в женевском Старом городе, клиенты которой — тоже богачи. Черток возглавляет нишевую компанию Сad Cool, которая помогает состоятельным людям тратить деньги. По информации английского адвоката, который причастен к иску против Боголюбова, Cad Cool "действительно является бизнесом Коломойского. Услугами пользуются члены его семьи и друзья", – сказано в публикации.

Дом у озера на 1200 квадратов

Компания Сad Cool занимается организацией элитного отдыха – дает в аренду самолеты и вертолеты, автомобили Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Ferrari. Также через нее можно арендовать яхту с капитаном для прогулок по Женевскому озеру.

Дом Черток площадью 1200 квадратных метров расположен на берегу озера в элитном женевском районе Аньер. Его построили по индивидуальному заказу в 2008–2010 годах. "На спутниковых снимках видно, что рядом с домом пришвартованы три моторные яхты. По данным аудиторского отчета Kroll, Черток купила виллу за 32 млн. Ей также принадлежит квартира в Женеве стоимостью $6 млн. Но прописана Черток в другом дорогостоящем загородном доме во Франции, который принадлежит SCI Мedal Коломойского. Об этом свидетельствует отчет Kroll и документы французской компании", – сказано в расследовании.

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До 2016 года ей принадлежал 51% акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежит французская яхтенная компания Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д’Азур. "Сейчас Titan Fleet сдает в аренду пять суперъяхт, три из которых выставлены на продажу в общей сложности более чем за 40 млн евро", – говорится в материале.

Помогала Коломойскому заключать сделки

В публикации сказано, что Черток помогала Коломойскому осуществлять разные сделки. К примеру, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за $110 млн. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским телеканалом "1+1".

А в 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии "Суха Балка", а также еще в одной фирме. В дальнейшем право собственности на "Суху Балку" консолидировали под управлением офшорной Palmrose Ltd., которую контролировали бизнесмены Коломойский и Боголюбов.

Вклад в искусство

Как выяснили журналисты, семье Коломойского принадлежит элитная арт-галерея Artvera’s в самом сердце старой части Женевы. "Лариса Черток — один из владельцев", — сказала директор галереи Софья Комарова журналистам OCCRP. Ее слова подтверждают внутренние письма, с которыми ознакомились журналисты.

Арт-галерея фигурирует на сайте Cad Cool, а среди ее клиентов семья и партнеры Коломойского. Комарова признала, что у Коломойского есть частная коллекция, которая хранится отдельно от галереи. Украинские прокуроры утверждают, что олигарху принадлежат несколько работ Пабло Пикассо. В 2016 году газета Wall Street Journal писала, что Черток продала картину Эдварда Мунка "Девушки на мосту" на аукционе Sotheby’s примерно за 54,5 миллиона долларов, купив ее в 2008 году за 30,8 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не собирается платить компенсацию за национализированный ПриватБанк его прежнему владельцу миллиардеру Игорю Коломойскому.

Бизнесмен Игорь Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании за последние 4 месяца.

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