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Как украинцев дурят в сети: платить приходится больше

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Интернет-магазины активно используют "ловушки", подталкивающие посетителей к покупке за полную стоимость или на менее выгодных условиях.

К таким выводами пришли участники исследования из Принстонского университета и Университета Чикаго, сообщает "Экономическая правда". Они проанализировали порядка 11 тыс торговых площадок и выяснили, что существует по меньшей мере 15 уловок, с помощью которых покупателей вводят в заблуждение.

Как сказано в материале, владельцы интернет-магазинов выбирают такой дизайн сайта, который принуждает покупателей совершать определенные действия или прямо их обманывает. Конечная цель — сделать так, чтобы покупатели непреднамеренно принимали потенциально вредные для себя решения. Дальше - список самых распрострашенных "ловушек".

На первом месте по популярности среди владельцев интернет-магазинов оказался метод манипуляции с помощью уведомления о нехватке товара. Подобные сообщения были обнаружены на 35% сайтах из 1254, которые попали в исследование.

На втором месте — таймер обратного отсчета, который сообщает о скором окончании акции. Такой метод использует 21% интернет-магазинов.

На третьем месте — сообщения об активности других пользователей на сайте. Метод присутствует на 16% торговых площадок. Пользователи непроизвольно начинают ориентироваться на то, какой выбор сделали другие клиенты интернет-магазина.

Пример страницы, где видно, что делали другие пользователи

Пример страницы, где видно, что делали другие пользователи

epravda.com.ua

На четвертом месте — манипулятивные фразы, вызывающие негативные эмоции. Например - стыд, когда покупателю предлагают или немедленно воспользоваться скидкой, или уйти, выбрав вариант: "Куплю позже за полную стоимость".

Опция отключения всплывающего окна оформлена так, чтобы покупатель купил товар

Опция отключения всплывающего окна оформлена так, чтобы покупатель купил товар

epravda.com.ua

Фразы заставляют покупателя отказаться от определенного выбора. Используют 10% интернет-магазинов.

На пятом месте — сообщения об ограниченном времени действия скидки. Используют 5% сайтов. Часто такие появляются без указания конкретного срока, что создает у пользователей неопределенность.

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Тема
Торговля в интернете
Место
Украина
Теги
интернет-магазины уловки продавцов
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