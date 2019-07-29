Как украинцев дурят в сети: платить приходится больше

Интернет-магазины активно используют "ловушки", подталкивающие посетителей к покупке за полную стоимость или на менее выгодных условиях.

К таким выводами пришли участники исследования из Принстонского университета и Университета Чикаго, сообщает "Экономическая правда". Они проанализировали порядка 11 тыс торговых площадок и выяснили, что существует по меньшей мере 15 уловок, с помощью которых покупателей вводят в заблуждение.

Как сказано в материале, владельцы интернет-магазинов выбирают такой дизайн сайта, который принуждает покупателей совершать определенные действия или прямо их обманывает. Конечная цель — сделать так, чтобы покупатели непреднамеренно принимали потенциально вредные для себя решения. Дальше - список самых распрострашенных "ловушек".

На первом месте по популярности среди владельцев интернет-магазинов оказался метод манипуляции с помощью уведомления о нехватке товара. Подобные сообщения были обнаружены на 35% сайтах из 1254, которые попали в исследование.

На втором месте — таймер обратного отсчета, который сообщает о скором окончании акции. Такой метод использует 21% интернет-магазинов.

На третьем месте — сообщения об активности других пользователей на сайте. Метод присутствует на 16% торговых площадок. Пользователи непроизвольно начинают ориентироваться на то, какой выбор сделали другие клиенты интернет-магазина.

Пример страницы, где видно, что делали другие пользователи epravda.com.ua

На четвертом месте — манипулятивные фразы, вызывающие негативные эмоции. Например - стыд, когда покупателю предлагают или немедленно воспользоваться скидкой, или уйти, выбрав вариант: "Куплю позже за полную стоимость".

Опция отключения всплывающего окна оформлена так, чтобы покупатель купил товар epravda.com.ua

Фразы заставляют покупателя отказаться от определенного выбора. Используют 10% интернет-магазинов.

На пятом месте — сообщения об ограниченном времени действия скидки. Используют 5% сайтов. Часто такие появляются без указания конкретного срока, что создает у пользователей неопределенность.

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