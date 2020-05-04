Сервис Uber Eats объявил, что уходит из Украины: в компании назвали причину

Сервис по доставке еды UberEats объявил, что с 3 июня прекратит работу в Украине.

Об этом Сказано в письме, которое получили курьеры сервиса, а также подтвердили в пресс-службе компании Uber, говорится в публикации "Лиги".

Uber Eats закрывается в Украине

"Несмотря на добросовестную работу команды, сервис Uber Eats не показал ожидаемых результатов. Поэтому мы приняли непростое решение прекратить работу приложения Uber Eats в Украине со среды, 3 июня", – сказано в сообщении.

В Uber добавили, что решение принимали на основе изучения показателей, которые компания имела на конкурентном рынке доставки еды.

“Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру. Это решение позволяет нам перенаправлять ресурсы на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет значительно быстрее”, – сообщили в компании.

В Uber добавили, что постараются свести к минимуму последствия закрытия сервиса для сотрудников, ресторанов-партнеров и пользователей.

У курьеров нет полного понимания ситуации

К слову, судя по новостям в группах курьеров Uber Eats в Telegram, у партнеров сервиса пока нет достаточно ясной информации, как именно будет остановлена его работа. В частности, курьеры не знают, как им компенсируют затраты на сумки, которые были куплены недавно.

Uber Eats закрывается в Украине

Uber Eats закрывается в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях карантина в Украине в первую очередь должен работать малый бизнес с количеством сотрудников до 10 человек. Это даст ему возможность пережить кризис. Такое мнение высказал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.