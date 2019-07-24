"Точно не Пинчук!" Притула назвал главного спонсора партии "Голос"

Шоумен Сергей Притула рассказал, кто финансирует партию Святослава Вакарчука "Голос" и стоит ли за ней олигарх Виктор Пинчук.

Об этом шоумен, который на последних выборах баллотировался в Верховную Раду от этой политсилы, рассказал в передаче "Рандеву с Яниной Соколовой". Соколова спросила о спонсорах, добавив, что, по ее данным, деньги партии дали гендиректор украинской инвесткомпании "Dragon Capital" Томаш Фиала и олигарх Виктор Пинчук.

Участие последнего гость опроверг.

"Я точно могу сказать, что Пинчук не спонсирует "Голос". Это был один из главных рубиконов, которые мы решили не переходить. Еще было несколько человек из первой десятки Forbes, которые предлагали свою посильную помощь. Она была очень существенная. Но в начале политической карьеры взять деньги у олигарха - это выстрелить себе в ногу", - сказал Притула.

У Вакарчука рассказали, кто финансировал партию

А вот Томаш Фиала, по его словам, к "Голосу" отношение может иметь.

"Я думаю, что Томаш Фиала имеет отношение к нам опосредованно, потому, что несколько человек из нашей команды прошли "школу" инвестиционной компании "Dragon Capital" и были не самыми худшими специалистами, которыми разбрасываться нет смысла. Финансирует ли он лично - я не знаю", - говорит актер.

По его словам, у партии большая много доноров и не все хотят быть названными. Притула говорит, что деньги брать у них ему не стыдно, потому что все они люди, которые добились всего сами. Среди таких - представители IT-индустрии и ресторатор Дима Борисов.

Также деньги на выборы давал Святослав Вакарчук (по словами Притулы - 1,5 миллиона, но не известно в какой валюте) и сам Сергей Притула - около 200 тыс грн.

Актер уверяет, что обязательств перед спонсорами у партии нет. "Я общался с одним человеком и он сказал: "Я дам деньги, если буду знать. что таких как я будет много". Мы не пошли по пути "взять деньги у одного папика, зайти в Раду, а потом эти деньги отрабатывать". У нас много доноров, разноплановых - средних, мелких. Люди приносили $10 тыс, а другие приносили 1,5 млн грн. Ни одна их этих персон не имеет на нас влияния", - сказал Притула.

Он добавил, что 5 августа "Голос" опубликует итоговый отчет о своих финансах.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выборов в банках Украины подешевели доллар и евро. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

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