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28 октября • обновлено в 13:49
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В Украину перешлют миллиарды долларов: назван источник денег

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Объем денежных переводов в Украину от заробитчан по итогам 2019 года может составить порядка $12 млрд.

Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает РБК-Украина. Он отметил, что в прошлом году поступления составкили около $11 млрд.

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", – сообщил Николайчук.

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По его словам, переводы от заробитчан существенно влияют на обменный курс.

"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Эти потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", – сообщил он.

В Украину перешлют миллиарды долларов: назван источник денег

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Тема
Инвестиции в Украину
Место
Украина
Теги
заробитчане мигранты украинцы в Германии украинцы в Польше
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Mega Death
Mega Death
Как называется экономика страны если одним из основных источников дохода бюджета являются поступления от переводов людей создающих ВВП других стран?))
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0
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Только вот эти заробитчане работают на экономику других стран.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А сам желчью исходит что эти потоки мимо бюджета и его кармана идут. Но они обязательно что-нибудь придумают)
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Mega Death
Mega Death
И снова проходил мимо, Уже придумали. Переводы налогом обложить)
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