В Украину перешлют миллиарды долларов: назван источник денег

Объем денежных переводов в Украину от заробитчан по итогам 2019 года может составить порядка $12 млрд.

Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает РБК-Украина. Он отметил, что в прошлом году поступления составкили около $11 млрд.

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", – сообщил Николайчук.

По его словам, переводы от заробитчан существенно влияют на обменный курс.

"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Эти потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", – сообщил он.

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