Сенаторы США назвали Путина диктатором и призвали срочно ввести санкции против "Северного потока-2"

Группа сенаторов США из двух партий написали открытое письмо к госсекретарю Майклу Помпео, в котором российского президента Владимира Путина назвали диктатором, а против "Северного потока-2" призвали срочно ввести санкции.

Текст письма на своем официальном сайте опубликовала сенатор Марси Каптур. Документ также подписали ее коллеги Энди Харрис, Майк Куигли и Брайан Фитцпатрик . "Как известно, российский диктатор Владимир Путин стремится сеять раздор в трансатлантическом альянсе через гибридные боевые действия. Это включает в себя использование оружия для ослабления демократических институтов", – говорится в документе.

Также в своем письме сенаторы напомнили, что Россия уже перекрывала транзит газа через Украину, что повлияло на целый ряд стран. Сенаторы призывают ускорить процесс введения новых санкций для того, чтобы не допустить завершение строительства "Северного потока-2".

kaptur.house.gov

kaptur.house.gov

"Мы пишем, чтобы выразить озабоченность относительно усилий России по обходу санкций Конгресса в отношении "Северного потока-2" и призываем срочно применить санкции к российским юридическим лицам", – говорится в письме.

Стоит отметить, что в Германии, которая с помощью нового газопровода может превратиться в крупнейший газовый хаб Европы, предлагают задумать об ответных санкциях против газа из США.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

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