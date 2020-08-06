В США открыто пригрозили порту в Германии из-за "Северного потока-2"

Сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над российским газопроводом "Северный поток-2".

Об этом говорится в письме американских сенаторов Теда Круза и его коллег Тома Коттона и Рона Джонсона, которое адресовано руководству паромного порта Мукран в городе Засниц. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток-2", вы разрушите будущее финансовое выживание своей компании", – сказано в письме руководству компании, которая управляет портом на острове Рюген.

Порт Мукран служит логистической базой для завершения трубопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

В Дании не подали апелляцию на решение энергетического агентства, которое разрешило достроить газопровод "Северный поток-2". Таким образом "Газпром" может возобновить работы.