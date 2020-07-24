Сенат США одобрил новые санкции против "Северного потока-2"

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против России.

Документ поддержали 86 сенаторов, 14 высказались против. Приоритетная роль в нем отводится "стратегической конкуренции с Россией", сообщил ТАСС.

Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока-2". Речь идет о введении ограничений в отношении компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. В принятом во вторник конгрессменами проекте оборонного бюджета также содержится статья об ужесточении ограничений в отношении "Северного потока - 2".

Законодатели также оставили содержащееся в прежних оборонных бюджетах "ограничения на военное сотрудничество с Россией и любые действия, в результате которых признается российский суверенитет над Крымом".

Верхняя палата американского законодательного органа указала в документе, что "долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является главным приоритетом обороны США, который требует постоянных инвестиций и усиленного сдерживания в связи с уровнем представляемой угрозы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Немецкие бизнесмены из Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) начали разработку мероприятий в ответ на угрозы санкциями со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".