Сенат США одобрил новые санкции против "Северного потока-2"

В Сенате США поддержали санкции против "Северного потока-2". Коллаж Обозревателя

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против России.

Документ поддержали 86 сенаторов, 14 высказались против. Приоритетная роль в нем отводится "стратегической конкуренции с Россией", сообщил ТАСС.

Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока-2". Речь идет о введении ограничений в отношении компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. В принятом во вторник конгрессменами проекте оборонного бюджета также содержится статья об ужесточении ограничений в отношении "Северного потока - 2".

Законодатели также оставили содержащееся в прежних оборонных бюджетах "ограничения на военное сотрудничество с Россией и любые действия, в результате которых признается российский суверенитет над Крымом".

Верхняя палата американского законодательного органа указала в документе, что "долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является главным приоритетом обороны США, который требует постоянных инвестиций и усиленного сдерживания в связи с уровнем представляемой угрозы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Немецкие бизнесмены из Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) начали разработку мероприятий в ответ на угрозы санкциями со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".