Семью "слуги" Гетманцева обвинили в зарплатах в конвертах и неуплате налогов

Семью нардепа от "Слуги народа", председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева обвинили в ведении бизнеса по "серым" схемам. В частности, бывшие сотрудники их журнала о туризме Travel Professional Magazine заявили, что им платили зарплаты в конвертах, а владельцы якобы уклонялись от налогов.

Историю своего сотрудничества с Гетманцевыми рассказала бывшая главред этого журнала Мира Агни на своей странице в Facebook.

Семейный бизнес

По ее словам, основателем этого бизнеса является юрфирма "Юримекс", которую до депутатства возглавлял Даниил Гетманцев. А его мать Елена Гетманцева управляет туроператором Travel Professional Group (TPG) и "дочерним" журналом Travel Professional Magazine.

"На тот момент Гетманцев не был депутатом и компания "Юримекс" принадлежала ему. Данная компания обслуживала ООО "Тревел Профешнл Груп" во всех юридических вопросах и была владельцем журнала Travel Professional Magazine. Также Гетманцев читал каждую статью перед версткой, и чаще это было кошмаром и необузданными амбициями взрослого мужчины, нежели объективностью", – отметила экс-редактор.

Конверты с "черным налом"

Она заявила, что коллектив вынудили подписать созданный не в пользу авторов договор. "Вознаграждение (гонорар) 100 грн за статью, и от этой суммы еще отнимается налог. А основная сумма за труды для журналиста выплачивается в конверте (черным налом). Так было почти два года. И это придумал тот человек, который ратует за честный бизнес и уплату налогов", – написала Агни.

По ее словам, в период карантина редакция сделала спецвыпуск журнала, посвященный путешествиям по Украине. Однако за работу с сотрудниками не рассчитались.

"Семья Гетманцевых заигралась настолько, что не выплатила ЗП сотрудникам с марта месяца, вынудила покинуть офис самых классных специалистов, и всем, кто уходит по собственному желанию или по согласованию сторон, не платят ЗП вообще. Естественно, у них (сотрудников) она так же в конвертах, ибо семья увлекается неуплатой налогов государству. А работа по субботам не оформлена официально и не оплачивается, как и налоги", – заявила Агни.

Семью Гетманцевых обвинили в ведении нечестного бизнеса. facebook.com/mira.agni

Рассказ бывшего главреда журнала Гетманцевых. facebook.com/mira.agni

Ее слова в Facebook подтвердила другая бывшая сотрудница журнала Валерия Микульская.

"Последний мой разговор с Гетманцевой завершился, цитирую: "Если вы будете названивать, то я вообще не уверена, что мы что-то вам отдадим", – написала Микульская.

По ее словам, Даниил Гетманцев видел ее пост в Facebook, но никак не отреагировал. Более того – он удалил "отметку" со своего имени (связывает упоминание человека в тексте с его страницей).

Напомним, Гетманцев в Раде возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Этот комитет занимается разработкой законов, направленных, в частности, на борьбу с незаконными схемами в работе бизнеса и уклонением от налогов.

Рассказ бывшей сотрудницы журнала Гетманцевых. facebook.com/v.mikulskaya

Чем закончился разговор о долге по зарплате. facebook.com/v.mikulskaya

"Мне не выплатили последнюю зарплату. Мне не выплатили заработанную премию. Я не могу доказать, что это мои, честно заработанные деньги. Потому что они приходили мне в конверте. Я прожевала обиду и не смею заявить об этом. Потому что я обычный честный человек и я не выиграю ни одного суда, если заявлю об этом открыто", – добавила в комментариях еще одна экс-сотрудница компании TPG Алена Франчук.

Жалоба на невыплату зарплат и премий facebook.com/mira.agni

Бывшие сотрудницы также написали, что, по их данным, компания "Тревел Профешнл Груп" в период карантина получила финансовою помощь от государства – якобы для возмещения понесенных потерь.

﻿Как сообщал OBOZREVATEL, из-за зарплат в конвертах потери бюджета в 2019 году составили порядка 74 млрд грн.

Гетманцев стал одним из авторов законопроекта, который предложил изменить условия работы представителей IT-бизнеса и внести запрет на оформление "айтишников" как физлиц-предпринимателей.