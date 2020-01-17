Сельское хозяйство Украины рекордно обвалилось: экономист объяснил причину

В Украине в 2019 году несмотря на рекордный урожай зерновых общее производство сельскохозяйственной продукции оказался всего на 1,1% выше, чем в 2018 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Такие низкие результаты получены в результате обвала производства сельскохозяйственной продукции в 4-м квартали. В 2018 году было 8,1% прироста индекса сельскохозяйственной продукции по итогам года. Сельскохозяйственная отрасль вместе с лесным и рыбным хозяйством обеспечила в 2018 году 10,1% ВВП Украины", – написал Компаниец.

Сельское хозяйство

Больше всего индекс сельскохозяйственной продукции за 2019 в физических объемах вырос:

1) Запорожская +23,2%

2) Донецкая +17,3%

3) Луганская +10,7%

3) Кировоградская +6,7%

4) Херсонская +2,8%

Наименьшие темпы прироста сельскохозяйственной продукции за 2019 в физических объемах:

1) Одесская -10,6%

2) Киевская -5,8%

3) Тернопольская -1,9%

4) Закарпатская - 0,9%

5) Ивано-Франковская -0,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость украинских варрантов на международной бирже превысила 100% от номинала, несмотря на то, что несколько лет они продавались по 29%.

USNews&World Report вместе с университетом Wharton и BAVGROUP обновили общий рейтинг стран мира, в котором Украина оказалась на 68 месте из 73.

По данным Министерства развития экономики, Украина вошла в топ-5 крупнейших в мире экспортеров курятины.

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