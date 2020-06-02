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3 июня • обновлено в 02:17
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"Съели" 2700 вагонов зерна: в МВД пообещали назвать имена "мышей"

1.7т
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Советник главы МВД Михаил Апостол пообещал озвучить фамилии причастных к пропаже зерна из Госрезерва на сумму в 800 миллионов гривен.

На своей странице в Facebook он пояснил, что накануне потроллил бывшего главу Госрезерва Ярослава Погорилого ироническим высказыванием о том, что 2700 условных вагонов зерна "съели мыши".

Апостол подчеркнул, что по этому делу Национальной полицией открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины.

"Проводится расследование, и не только по недостаче зерна. Но это вторая серия. Мы скажем, что это за мыши, их фамилии, статус", – написал он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин уволил главу Госрезерва Ярослава Погорилого еще 14 мая. Назначен на эту должность он был 27 ноября минувшего года.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Михаил Апостол
Место
Украина
Теги
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) Министерство внутренних дел Украины
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