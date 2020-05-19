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19 мая • обновлено в 17:15
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В Офисе президента озвучили цели Украины после коронакризиса

2.1т
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Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Инвестиции в Украину

Инвестиции в Украину

Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ).

"Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоления экономических последствий пандемии должна стать историей успеха Украина и всех украинский", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер из качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", – сказал Зеленский.

Также на совещании было заявлено, что уже существуют несколько проектов иностранных инвестиций, которые находятся на финальной стадии согласования.

Юлия Кузнецов также представила проект закона о так называемых инвестиционных нянь, требующий доработки учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина привлекла 3,4 млрд гривен инвестиций на развитие государственного морского порта "Ольвия" в Николаеве.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
модернизация экономики Инвестиции в Украину
Персоны
Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Инвестиции
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