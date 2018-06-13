Счета за коммуналку в Украине: как изменятся тарифы на воду

Существующий в Украине тариф на холодную воду в зависимости от выбранной компаниями-поставщиками политики может быть изменен как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив при этом, что в Украине тарифы определяются по затратному принципу.

"Что касается тарифа на воду, то тут нужно понимать, что у нас тарифы определяются по затратному принципу. Тарифы, которые рассчитываются, никоим образом не стимулируют сами компании к сокращению собственных расходов. Водоснабжение, водоотвод - не исключение", - заявил эксперт.

"Мы видим, что тарифы растут. Более того - они будут расти и в дальнейшем, пока затратный принцип их определения не будет заменен на стимулирующий", - сказал Рябцев.

"Не только потребители должны сокращать соответствующие затраты, но и компании, которые предоставляют соответствующие услуги, должны быть заинтересованы в сокращении затрат. А это будет возможно только тогда, когда начнет работать розничный рынок водоснабжения. Я не говорю о параллельной канализации или параллельных водогонах, однако, предоставление соответствующих услуг могут обеспечивать различные компании. Это абсолютно реально и это может позволить снизить тарифы", - сказал эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.

В рамках выполнения требований МВФ в ближайшее время в Украине может появиться новая система проверки получателей субсидий. Кроме того, планируется "разбить" тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ. В связи с разделением тарифов на отопление и газ, украинцам придется круглый год платить за "распределение" энергоресурсов на основе мощности.