Счета украинцев массово "блокируют": мошенники рассылают опасные СМС

Украинцы массово получают СМС с угрозами блокировки карт, а когда перезванивают на указанные в сообщении номера, рискуют остаться без денег на счету.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Уважаемый клиент, ПриватБанк в целях безопасности заблокировал карту. Обратитесь по номерам телефонов..." – сообщения с подобным текстом ежедневно получают тысячи украинцев.

Карту банк не блокировал, а подобные сообщения никогда не рассылают. Мы обратились в службу поддержки финансового учреждения и передали все указанные в сообщении номера телефонов. Несмотря на это, уже на следующий день пришло повторное сообщение с таким же содержанием. На этот раз мы решили перезвонить мошенникам.

– Центральное управление безопасности Национального банка Украины. Как к вам можно обращаться? – ответил молодой человек по телефону. В отличие от настоящего сотрудника кол-центра, наш собеседник имеет проблемы с дикцией и говорит по-русски.

– У вас есть другие карты, кроме ПриватБанка? Никому не передавали карту? Ошибочек не делали, когда вводили код авторизации? – продолжает разговор собеседник.

Мошенник объяснил: деньги под угрозой, кто-то пытается взломать карту и снять всю наличку. Чтобы спастись, нужно срочно пройти к банкомату и перезвонить. Через некоторое время мы снова перезвонили на указанный номер, якобы, уже дошли до банкомата. Но на этот раз нам ответил уже другой "сотрудник НБУ" и предложил действовать по другому сценарию.

"Возьмите вашу карту в руки. Участились мошеннические схемы в Украине. Мы блокируем карты в целях вашей безопасности", – заявил мошенник. Отличить псевдо-оператора от настоящего несложно. Вместо "в Украине" он говорит "на", использует украинизмы, а на заднем фоне, если прислушаться, можно услышать, как кто-то громко матерится. Как оказалось, так поступит и наш собеседник.

После, чтобы подтвердить, что "карту не продали", нужно назвать полный номер карты, срок давности, еще и продиктовать СVV. Когда мошенник устал повторять просьбу, перешел на мат и оскорбления.

Эксперт в сфере кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: подобные схемы уже давно известны и работают не первый год. Мошенники покупают банковские карты у украинцев и базу контактов в интернете. Рассылают сообщения в поисках самого наивного клиента, а после вынуждают перевести деньги со своей карты на купленную. Полученную "прибыль" снимают в банкоматах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

Если вы также стали жертвой мошенничества и хотите рассказать свою историю – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.