Проводили сделку по липовым документам: СБУ предотвратила кражу газа на 250 млн гривен

Правоохранители предупредили противоправную сделку с присвоения 43,6 млн кубов природного газа, что принесло бы убытки государству в почти 250 млн гривен.

Операцию провела Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов, сообщила пресс-служба Минфина 10 февраля.

Злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

СБУ и Минфин предотвратили кражу природного газа на 250 млн гривен Иллюстрация

Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть газом, который находился в распоряжении Минфина для использования предприятиями бюджетной сферы.

В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и "Нафтогазом" удалось блокировать проведение сделки.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

"Минфин благодарен СБУ за оперативность и совместные мероприятия, которые позволили предупредить завладение государственным имуществом. Сейчас мы предоставляем всю информацию для скорейшего проведения расследования, выявления виновных и привлечения их к ответственности", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Как писал OBOZREVATEL, недавно главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

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