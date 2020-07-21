СБУ и ГФС устроили обыски в "Укрзалізниці". Коллаж Обозревателя

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба устроили обыски на ряде объектов "Укрзалізниці".

Об этом сообщили на сайте компании во вторник, 21 июля, добавив, что она способствует правоохранителям.

"Так, осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзалізниці", – уточнили в компании.

Там добавили, что готовы оказывать всю необходимую информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, АО "Укрзалізниця" уличили в очередной коррупционной схеме. Речь идет о закупке нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов в 2018 году – чиновники подделывали документы, чтобы не выходить на открытые торги.

Министерство инфраструктуры из-за коронакризиса предложило отложить на полгода уплату в бюджет 750 млн грн дивидендов "Укрзалізниці".