Саудовская Аравия установила собственные нормы добычи нефти вопреки ОПЕК+

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Это будет самый низкий уровень за последние 18 лет. В общей сложности страна будет добывать на 4,8 млн б/с ниже, чем было в апреле. Об этом сообщил "Интерфакс". Так королевство пытается ускорить восстановление после энергетического кризиса, который ударил по его бюджету.

Сокращение добычи нефти

Кроме того, компанию Saudi Aramco попросили договориться с клиентами и снизить добычу нефти в мае еще больше.

Низкие цены на нефть вынудили королевство сильно сократить расходы и утроить налог на добавленную стоимость.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства – с помощью сокращения добычи подтолкнуть другие страны также сократить производство сырья, чтобы мировые цены на нефть вернулись к прежнему уровню.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть не смогли завершить неделю повышением на протяжении каждого дня. По итогам торгов в пятницу, 8 мая, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле снизилась на 0,35%, до $30,86.

Мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.