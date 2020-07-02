Саудовская Аравия пригрозила снова обвалить цены на нефть

Саудовская Аравия пригрозила обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не начнут сокращать добычу нефти.

Такие обязательства они взяли на себя в рамках соглашения ОПЕК, однако на деле их не выполняли. Об этом сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники, говорится в публикации агенства "Прайм".

Источники сообщают, что в ходе видеоконференции стран ОПЕК 18 июня министр энергетики королевств Абдулазиз бен Сальман дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать позиции Анголы и Нигерии, после того как они заявили, что не готовы выполнить обязательства.

"Мы знаем, кто ваши покупатели", — заявил министр в ходе видео-конференции. Агентство пишет, что жесткая позиция де-факто лидера ОПЕК грозит новым обострением среди стран-членов картеля.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

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