Саудовская Аравия пригрозила снова обвалить цены на нефть
Цены на нефть снизились (Фото: коллаж OBOZREVATEL).
Саудовская Аравия пригрозила обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не начнут сокращать добычу нефти.
Такие обязательства они взяли на себя в рамках соглашения ОПЕК, однако на деле их не выполняли. Об этом сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники, говорится в публикации агенства "Прайм".
Источники сообщают, что в ходе видеоконференции стран ОПЕК 18 июня министр энергетики королевств Абдулазиз бен Сальман дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать позиции Анголы и Нигерии, после того как они заявили, что не готовы выполнить обязательства.
"Мы знаем, кто ваши покупатели", — заявил министр в ходе видео-конференции. Агентство пишет, что жесткая позиция де-факто лидера ОПЕК грозит новым обострением среди стран-членов картеля.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за перепроизводства цена на нефть марки WTI в понедельник, 20 апреля, опустилась до нуля, а потом ушла в минус, до -40 долларов за баррель, – установив исторический антирекорд.
Мировые цены на нефть 2 июня продолжили рост. Brent с поставкой в сентябре подорожала на 0,4% – до $42,2 за баррель. Баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,37% – до $39,97.