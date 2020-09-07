Саудовская Аравия обвалила цены на нефть: график

Цены на нефть упали из-за решения саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco снизить в октябре цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.

В понедельник стоимость барреля сырья марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $42,16 (-1,17%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $39,20. Падение составило 1,43%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10:45 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

Сырье подешевело из-за решения Saudi Aramco снизить в октябре цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США, сообщил "Интерфакс".

"Saudi Aramco объявила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка сбыта компании, будет понижена второй месяц подряд – на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy – на $0,9 за баррель. Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель", – отметило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть обвалились ниже $40 за баррель. Снижение в пределах недели оказалось самым сильным с июня.

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