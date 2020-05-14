Саудовская Аравия в июне собирается наполовину сократить поставки нефти в США и Европу.

Отгрузки сырья некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%, сообщил ТАСС. С помощью ограничений королевство пытается снизить избыток нефти на мировом рынке и повысить на нее цены.

Также саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила трех покупателей в Азии о сокращении июньских поставок. Сильнее всего они будут снижены для Китая и Индии.

Саудовская Аравия сократит поставки нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн бр/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.