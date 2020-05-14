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14 мая • обновлено в 16:32
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Саудовская Аравия сокращает поставки нефти по всему миру

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Саудовская Аравия в июне собирается наполовину сократить поставки нефти в США и Европу.

Отгрузки сырья некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%, сообщил ТАСС. С помощью ограничений королевство пытается снизить избыток нефти на мировом рынке и повысить на нее цены.

Также саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила трех покупателей в Азии о сокращении июньских поставок. Сильнее всего они будут снижены для Китая и Индии.

Саудовская Аравия сократит поставки нефти

Саудовская Аравия сократит поставки нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн бр/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Тег
нефть
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Zemski Juri
Zemski Juri
Куда цена взлетит? Знают ли саудовцы, что в одной Германии за первый квартал выпущено 60 тысяч электромобилей? Ерунда по сравнению с 42 миллионами не электро, но процесс пошёл, народ покупает всё более экономичные бензиновые. Ловить нечего, пока самолёты совсем на приколе.
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Iva Vit
Iva Vit
Сами себя, не снимая штанов???
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Экономика Рынки и компании

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