Схема на вертолетах: САП завершило громкое дело о хищении в оборонке

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование о растрате 13 млн грн бывшим руководством авиаремонтного завода "Авиакон" на Сумщине.

Об этом пресс-служба САП сообщает на странице в Facebook. Там говорят, что схему провели при закупке вертолетных топливных баков. Дело будут слушать в Конотопском горрайонном суде.

В обвинительном акте фигурируют екс-директор ГП "Авиакон", его бывший заместитель и представитель частной компании оффшорной юрисдикции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур, организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков вертолетов для нужд ГП "Авиакон". Такие злоупотребления нанесли интересам государства более 13 млн гривен убытков", — сообщают в САП.

Завод "Авиакон" aviakon.com

Екс-директору и его заместителю сообщено о подозрении по статье "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". Представителю частной компании инкриминируется пособничество по этой же статье.

Им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 8500 до 17 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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