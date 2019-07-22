Схема на вертолетах: САП завершило громкое дело о хищении в оборонке

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование о растрате 13 млн грн бывшим руководством авиаремонтного завода "Авиакон" на Сумщине.
Об этом пресс-служба САП сообщает на странице в Facebook. Там говорят, что схему провели при закупке вертолетных топливных баков. Дело будут слушать в Конотопском горрайонном суде.
В обвинительном акте фигурируют екс-директор ГП "Авиакон", его бывший заместитель и представитель частной компании оффшорной юрисдикции.
"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур, организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков вертолетов для нужд ГП "Авиакон". Такие злоупотребления нанесли интересам государства более 13 млн гривен убытков", — сообщают в САП.
Завод "Авиакон"
aviakon.com
Екс-директору и его заместителю сообщено о подозрении по статье "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". Представителю частной компании инкриминируется пособничество по этой же статье.
Им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 8500 до 17 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал пятый президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №10248, который предусматривает ликвидацию "Укроборонпрома".
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