САП закрыла дело о формуле "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о покупке угля по формуле "Роттердам+".

Прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Об этом сообщил журналист Юрий Новиков в своем Telegram-канале в пятницу, 28 августа.

"Прокурор САП вынес постановление о закрытии дела о формуле "Роттердам+"якобы из-за отсутствия документально подтвержденных убытков по делу. Хотя ранее экспертное учреждение СБУ установила 18,87 млрд грн убытков от формулы "Роттердам+" за период 2016-2017 годов. Комплексная экспертиза тоже подтвердила такой размер, но не назвала это напрямую убытками", – написал Новиков

Основание для закрытия – п. 2-3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления и не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

НАБУ планирует обжаловать это постановление.

"По версии следствия, генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх и еще один менеджер ДТЭК Борис Лисовой по предварительной договоренности с экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Волком, бывшим членом Нацкомиссии Владимиром Евдокимовым, заместителем начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тарасом Ревенко и начальником отдела этого управления Владимиром Бутовским заблаговременно до принятия формулы "Роттердам+" обсуждали возможность ее внедрения. Сначала формулу планировали применить только на то уголь, доставляют в Украину портами", – написал Новиков.

Однако количество такого угля составляла примерно 130 тысяч тонн в год из общего объема угля такой марки, которое используют на ТЭС, в 25,5 млн тонн.

"Позже все вышеупомянутые лица договорились применять эту формулу на весь объем угля, было предложено должностными лицами НКРЕКП на заседании 28 января 2016 года. Уже 3 марта того же года должностные лица Нацкомиссии после получения разрешения с АМКУ обеспечили рассмотрения повестки дня, где был вопрос формулы "Роттердам+", которую утвердили на том заседании. Первая экспертиза по делу установила 18,87 млрд грн убытков за период 2016-2017 годов", – напомнил Новиков.

САП закрыла дело о "Роттердам+" Telegram / Олег Новиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ни одна из многочисленных украинских и международных экспертиз по делу "Роттердам+" не подтвердила миф об убытках от действия этой формулы.