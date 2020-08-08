САП призвали расследовать действия АМКУ в резонансном "табачном деле"

В Специализированную антикоррупционную прокуратуру подали заявление на главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанкую.

Заявитель, которым выступил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, потребовал проверить действия нового главы АМКУ по делу о злоупотреблении монопольным положением на рынке табачных услуг. Речь идет о деятельности ООО "Тедис Украина", сообщается на сайте нардепа.

По его мнению, действия руководства госоргана содержат признаки преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ч.3 ст. 382 Уголовного кодекса. Речь идет якобы о злоупотреблении властью или служебным положением с тяжелыми последствиями, а также невыполнении судебного решения, которые предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

"Антимонопольный комитет под руководством Пищанской занял пассивную позицию в резонансном табачном деле, которое касается деятельности ООО "Тедис Украина" и может нанести ущерб государству на огромную сумму. А также позволит окончательно монополизировать рынок табачных изделий в Украине", – сказано в сообщении.

В чем суть дела

Как отмечает Дубинский, табачное дело начиналось еще при предыдущем руководстве АМКУ, четыре года назад –16 декабря 2016 года. Тогда было принято решение №551-Р, которым было установлено что:

ООО "Тедис Украина" занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет – его доля достигала 99,43%;

ООО "Тедис Украина" злоупотребляло свои монопольным положением, завышая цены на продукцию и не допуская на рынок других участников (отгрузка сигарет не проводилась остальным предприятиям, их не допускали на рынок);

был наложен штраф более чем на 430 млн грн;

ООО "Тедис Украина" обязали устранить нарушения конкуренции.

Компания отказалась выполнять решение АМКУ и начала оспаривать его в Хозяйственном суде Киева, который встал на сторону государства. Позднее Верховный суд принял решение по делу №910/3047/17, которым подтвердил правоту антимонопольщиков.

"На основании этого АМКУ принял второе решение по данному делу. Ведь правота Комитета была доказала на высшем судебном уровне, хотя штраф и не был оплачен, и нарушения не были устранены", – отмечается на сайте нардепа.

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет принял новое решение – №697-Р, признав виновнымии в нарушении правил конкуренции 9 компаний по п.5 ст.2 и п.1 ст.50 закона "О защите экономической конкуренции". Им были выписаны штрафы на общую сумму 6,5 млрд грн:

ООО "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;

ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшенс" – на 370 млн грн;

ПАО "Филип Моррис Украина" – на 810 млн грн;

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Украина" – на 430 млн грн;

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – на 490 млн грн;

ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" – на 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;

ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;

ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" – 450 млн.

После этого кипрские компании-акционеры "Тедис" – "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед" и "Лидертано Холдингс ЛТД" – подали жалобу. Ее все еще не могут рассмотреть из-за регулярных самоотводов судей Северного апелляционного хозяйственного суда.

"Пока монополисты оспаривали решение АМКУ №697-Р от 10 октября 2019 года, Антимонопольный комитет подал иск в Хозяйственный суд г. Киева (дело №910/9359/20) о взыскании штрафа на 6,5 млрд грн в принудительном порядке. 10 июля 2020 года этот иск был частично удовлетворен и наложен арест на денежные средства ООО "Тедис Украина" на 3,4 млрд грн. Однако АМКУ не предпринимает никаких действий для взыскания денег по постановлению суда. Что явно свидетельствует о желании помочь ООО "Тедис Украина" и другим участникам монопольного сговора. А также о попытке заблокировать активную работу по табачному делу", – сказано в сообщении.

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