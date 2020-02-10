Санкций не избежать: в России признали провал с "газопроводом Путина"

В России считают, что США не против завершения работ с газопроводом "Северный поток-2", который строится в обход Украины. Однако уверены – избежать санкций они все равно не смогут.

Об этом сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, передает "Радио Спутник". Ресурс отмечает, что судно "Академик Черский", единственное способное завершить укладку труб газопровода, вышло из порта города Находка (расположен востоке РФ на берегу Тихого океана) и направляется в Сингапур. Дальше через Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море оно пойдет к западным берегам России.

"Северный поток-2"

"Нет никаких препятствий, чтобы ему запретили работать. Оно полностью подходит под параметры датского законодательства и технически он способно проводить данные работы. Санкции США могут быть наложены только на само судно и на компанию, которая им владеет, но это российская компания, она уж как-нибудь с этим разберется. Новые санкции, которые рассматривают в США, касаются потребителей газа, то есть американцы не против строительства газопровода, а против его запуска и функционирования. Эти санкции могут касаться немецких компаний, поэтому дальше вопрос к Германии и противостоянию США и Западной Европы", – сказал Солонников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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