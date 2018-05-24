Санкции в действии: топ-менеджеры крупнейшей компании России ушли в отставку

Генеральный директор компании "Rusal", попавшей под американские санкции, Александра Бурико заявила об уходе в отставку. Также в отставку ушли топ-менеджеры компании.

Об этом говорится в официальном заявлении "Rusal", которое было распространено на Гонконгской фондовой бирже.

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Бурико уходит в отставку с 23 мая, а исполняющим обязанности гендиректора станет Евгений Никитин. С 28 июня из совета директоров выйдут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Гульжан Молдажанова, Екатерина Никитина, Ольга Машковская, Максим Соко и Дмитрий Афанасьев.

"С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, акционеров и партнеров, вела диалог с различными правительственными структурами в попытках ослабить санкции, введенные подразделением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), или выйти из санкционного списка Минфина США. 22 мая OFAC разъяснило на своем сайте, что, исходя из его правил, лицо может быть выведено из- под действия персональных санкций (SDN), если выявлены изменения обстоятельств, которые привели к введению санкций. В случае компании... путь отмены санкций лежит через отказ от контроля над компанией любым лицом, попавшим под санкции SDN, включая Олега Дерипаску", — заявили в "Rusal".

В сообщении компании также говорится, что американские санкции могут сильно ударить по производству и продаже металла компанией. "Снижение продаж и дополнительные затраты, связанные с перестройкой всей цепи снабжения, могут привести к значительному уменьшению показателя EBITDA и денежных потоков группы", — отметили в "Rusal". В компании заверили, что предпринимают все возможные меры, включая "переговоры с регуляторами в США и в других юрисдикциях с целью защитить интересы акционеров, кредиторов и партнеров по бизнесу".

Напоминаем, что "Rusal" и другие компании, связанные с бизнесменом Олегом Дерипаской, попали под американские санкции в начале апреля. Американский Минфин позднее разъяснил, что готов снять с "Rusal" санкции в случае отказа Дерипаски и других упомянутых в санкционном списке людей и структур от контроля за компанией. 18 мая об уходе Дерипаски из совета директоров заявила En+ Group. "Rusal" — один из активов группы. Отставку бизнесмена объяснили попыткой вывести компанию из-под действия санкций США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минфин США в лице замминистра финансов Сигал Манделкер заявил о готовности ввести новые санкции против России. По ее словам, в Вашингтоне намерены заставить Россию понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". Благодаря этим действиям, отметила Манделкер, в России "олигархи и правительственные элиты получают непропорциональную выгоду".