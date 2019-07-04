Санкции России против Украины провалились: что будет с бензином в июле

В Украине за прошедший месяц цены на бензин снизились примерно на 10 коп. за литр.

Новости о новых санкциях со стороны России сперва привели к незначительному подорожанию, однако после оказалось, что ограничения – всего лишь пшик и по факту поставки энергоресурсов продолжились.

OBOZREVATEL разобрался, чего украинцам ждать от цен на бензин в июле и почему ожидаемый рост так и не произошел.

Рынок стабилизировалось, а РФ пошла на попятную

В Украине, вопреки ожиданиям, цены на бензин за прошедший месяц знизились примерно на 10 коп. за литр. Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко уверен: в июле ситуация останется стабильной и АЗС не станет менять стоимость своей продукции.

"Цены на бензин в текущем месяце будут оставаться без изменений. Ожидать роста не стоит - в данный момент на международных рынках стоимость нефти продолжает снижаться. В дополнение к этому курс гривны позволяет ценам не расти. В связи с этим факторов для удорожания стоимости бензина ожидать не стоит", – отмечает эксперт.

Бензин в Украине pixabay.com

В то же время аналитик Владимир Мазуренко предполагает, что бензин марки А-95, учитывая баланс спроса и предложения, в июле может даже снизится в цене в среднем до 29,3 грн/литр или примерно на 10-13 коп.

"На рынке видим лаг между валютным рынком и ценами на АЗС около двух недель. Учитывая тот объем топлива, который был закуплен, диверсификацию поставок, укрепление гривни – все говорит о том, что вполне возможно снижение цены. Значительное изменение ожидать не стоит, но в пределах 10-13 коп. на литре – возможно", – пояснил Мазуренко.

Эксперт по вопросам топлива и энергетики, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также считает: цены расти не будут. "Мы не ожидаем роста цен. Потому что нефть очень подешевела за последний месяц. Было 70-74 доллара за баррель, а в последние недели – 62-64 доллара за баррель. Ситуация очень неплохая", – сообщил он.

Хотя еще совсем недавно участники рынка ожидали дефицит энергоресурсов. Россия ввела санкции и заявила, что поставлять газ и топливо можно только по специальным разрешениям, которые должно выдавать их Минэкономразвития.

Сжиженный газ, бензин и дизель поставляют в основном из трех стран – РФ, Беларусь (перерабатывает российскую нефть) и Казахстан. При этом Россия имеет влияния на все перечисленные источники нефтепродуктов. Однако РФ неожиданно удовлетворила все заявки.

Рынок работает "с колес", поясняет OBOZREVATEL замглавы биржевого комитета УЭБ Алексей Ластовец. То есть то, что получили, сразу же продают. И когда поставки по каким-то причиннам задерживаются, это сразу же провоцирует снижения объемов предложения и, как следствие, взлет цен. При этом действуют рыночные условия формирования цены.

Поэтому сама новость о возможных проблемах вызвала волнения на рынке, однако в итоге цены, как только ситуация нормализовалась, отыгрались.

Государство теряет миллиарды

Еще несколько лет назад на тот момент министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что около 25-30% импорта нефтепродуктов – серый рынок. В неофициальных разговорах представители сети АЗС также говорят: конкурировать за клиента приходится в том числе и ценами, а когда часть рынка не платит акцизы, налоги, они имеют возможность продавать дешевле и привлекать этим клиентов.

Бензин и топливо Украина покупает у России и Беларуси. К примеру, по данным официальной российской статистики в прошлом году по товарной позиции "нефть и нефтепродукты, кроме сырых" (ВЭД 2710) мы купили у страны-агрессора топлива на $1,28 млрд. Что интересно, в этом году объемы экспорта составили уже $1,6 млрд.

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В то же врем украинская официальная статистика за 2017 год учла импорт "нефти и нефтепродуктов, кроме сырых" из РФ на общую сумму $1,16 млрд. Разница в данных статистики двух стран – $120 млн. По актуальному курсу это 3,1 млрд грн. Куда делось "неучтенное" топливо и почему с него не заплатили налоги, акцизы – еще предстоит выяснить.

Часть топлива попадает на нелегальные заправки, которые рассеяны по всей стране. К примеру, не так давно две таких АЗС прокуратура закрыла в Белой Церкви. "Реализация дизельного топлива и бензина осуществлялась без каких-либо документов, удостоверяющих происхождение горючего, его качество и производителя", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Неофициально эксперты поясняют: этот же "неучтенный" бензин может попадать и в крупные якобы легальные сети АЗС. С одной стороны, покупатели такого бензина не могут быть уверенными в качестве топлива. А с другой – государство теряет миллиарды гривен налогов и акцизов из-за подобных схем. По разным оценкам в Украине уже сейчас работают более тысячи нелегальных заправочных станций.

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