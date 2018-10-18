''Санкции раз в месяц-два'': США сделали жесткое предупреждение России

Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца.

Такое предупреждение сделал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, напомнив, что Кремль не желает занять конструктивную позицию касательно Донбасса.

"Мы продолжим курс на поддержку санкционного давления в отношении РФ. Будут дополнительные санкции, которые станут вводиться раз в месяц-два", - сказал Волкер.

Он добавил, что Штаты тесно сотрудничают в вопросе экономического давления на РФ с европейскими союзниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть "адских санкций" США в отношении России. Соответствующий документ госдепартамента США был опубликован в Федеральном реестре США в конце прошлой недели.

В связи с этим рубль показывал падение к доллару и евро на протяжении нескольких дней. Позже Штаты ввели санкции против 12 российских компаний, которые действуют вразрез с интересами национальной безопасности.