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МирСпорт

/Рынки и компании

''Санкции раз в месяц-два'': США сделали жесткое предупреждение России

33.1тЧитать материал на украинском

Вашингтон будет вводить новые санкции против России раз в один или два месяца.

Такое предупреждение сделал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, напомнив, что Кремль не желает занять конструктивную позицию касательно Донбасса.

"Мы продолжим курс на поддержку санкционного давления в отношении РФ. Будут дополнительные санкции, которые станут вводиться раз в месяц-два", - сказал Волкер.

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Он добавил, что Штаты тесно сотрудничают в вопросе экономического давления на РФ с европейскими союзниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть "адских санкций" США в отношении России. Соответствующий документ госдепартамента США был опубликован в Федеральном реестре США в конце прошлой недели.

В связи с этим рубль показывал падение к доллару и евро на протяжении нескольких дней. Позже Штаты ввели санкции против 12 российских компаний, которые действуют вразрез с интересами национальной безопасности.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Курт Волкер
Место
США
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Русский Солдат
Русский Солдат
Санкции США в последнее время действуют только в США. Европа их не поддерживает. Страны постепенно переходят на расчеты в национальных валютах, а это смертельная угроза долларовому пузырю. Ну а свидурям лучше озаботиться предстоящим дефолтом, который неизбежен.
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
а если серьёзно, это чудо здесь ничего не рашает и в омерике нах никто.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У рагулей очередная переможная зрада!Треть бюджета нэньки пойдёт на обслуживание внешнего долга!СУХС!
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3
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tapasenko 0leg, опять перднул брехню - 5 % это не треть. Ну хоть чуть -чуть свое вранье прилизывайте.
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