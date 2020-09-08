Санкции против "Северного потока-2" назвали опасными для Германии.

В немецком парламенте заявили, что остановка строительства "Северного потока-2" из-за отравления Алексея Навального приведет к разрыву сотрудничества Германии и России в области энергетики.

Об этом сказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью газете Die Welt.

По его мнению, это будет большой ошибкой, так как это сотрудничество длится уже 50 лет. Он считает, что отказ от строительства газопровода грозит ударом по репутации правительства ФРГ.

"Также оператор проекта (российско-немецкое акционерное общество Nord Stream AG. – Ред.) может потребовать компенсацию ущерба. Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам", – сказал Эрнст.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к Россию по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

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