Лавров разозлился из-за санкций США против "газопровода Путина"

Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тем, что с их помощью США продвигают свои "газовые" интересы в Европе.
Об этом дипломат сказал, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщают "РИА Новости".
"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского сжиженного природного газа на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", – сказал Лавров.
Министр добавил, что к политике США в России относятся "реалистично" и не ждут каких-то дружественных шагов. "Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся", – сказал Лавров.
Лавров высказался о санкциях
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
В итоге швейцарские корабли, которые должны были осуществлять прокладку труб по дну Балтийского моря, вышли из проекта. А российские корабли, как оказалось, не смогут справиться с этой задачей.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.