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27 декабря • обновлено в 11:19
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Лавров разозлился из-за санкций США против "газопровода Путина"

2.6т
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Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тем, что с их помощью США продвигают свои "газовые" интересы в Европе.

Об этом дипломат сказал, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщают "РИА Новости".

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"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского сжиженного природного газа на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", – сказал Лавров.

Министр добавил, что к политике США в России относятся "реалистично" и не ждут каких-то дружественных шагов. "Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся", – сказал Лавров.

Лавров высказался о санкциях

Лавров высказался о санкциях

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Теги
санкции Турецкий поток Северный поток - 2
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Лаврушка - педальный конь Российского МИДа !
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2
2
Українці ! Ми
Українці ! Ми
Американцы ориентируются на Мировой рынок и хотят создать хоть какой-то баланс, а "углеводородный" Кремлевский ботокс посадив на иглу Европу только и думает о своей прибыли и таким образом в политическом давлении на ЕС (просто внезапно перекрыв кран),а не вкладывая эти баснословные средства в экономику и развитие страны смотря даже как выглядят те места где это всё было добыто.
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Alex Alex
Alex Alex
Українці ! Ми, СШП скоро и УГТС перекроют. Ради своего сжиженного. Пардон, ради "балансу"...
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0
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Українці ! Ми, кастрюлеголовие дебіли ! А ще ми любимо лизнути дупу у американців !
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
СШП уже не выжить без шантажа. Китай вот обязали продовольствие у омереки закупать на определённую сумму каждый год - иначе пошлины. Тем приятнее будет смотреть торжественный запуск СП-2.
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