Лавров разозлился из-за санкций США против "газопровода Путина"

Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тем, что с их помощью США продвигают свои "газовые" интересы в Европе.

Об этом дипломат сказал, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщают "РИА Новости".

"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского сжиженного природного газа на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", – сказал Лавров.

Министр добавил, что к политике США в России относятся "реалистично" и не ждут каких-то дружественных шагов. "Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся", – сказал Лавров.

Лавров высказался о санкциях

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