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30 марта • обновлено в 14:35
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Россия захотела снятия санкций из-за коронавируса: Украина жестко ответила

5.4т
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Украина не будет снимать или ослаблять санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 30 марта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Санкции против России

Санкции против России

"Санкции были введены в связи с российской агрессией против нашего государства, и их ослабление или снятие должно быть привязано исключительно к прогрессу в прекращении агрессии и деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал Кулеба.

Он добавил, что РФ должна сосредоточиться на деоккупации, а не пытаться снять с себя санкции под предлогом борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и в Россию.

В парламенте Германии, прикрываясь необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, заявили, что с России необходимо снять санкции.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Коронавирус Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
санкции
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hunt andres
hunt andres
А при чем здесь украина вообще?)))
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Перемога скоро
Перемога скоро
hunt andres, ни при чём. Просто за то время, пока весьмыр крутил вукраину на буе, кастрюлеголовым начало казаться, что это весьмыр крутится вокруг них. :)
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васильевич василий
васильевич василий
Бесприданница Украина - Да не доставайся же ты никому
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
вафлей им полон рот а не снятие санкций! =))))
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Перемога скоро
Перемога скоро
Pruglo Sergey, кастрюлеголовое, кроме того, что вас никто ни о чём не просил, ты можешь назвать, какие санкции ваша равликовая смехдержава ввела против краины-хыбрыдного ахрессора? :)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
hunt andres, он профессионал!
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