Россия захотела снятия санкций из-за коронавируса: Украина жестко ответила

Украина не будет снимать или ослаблять санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 30 марта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Санкции против России

"Санкции были введены в связи с российской агрессией против нашего государства, и их ослабление или снятие должно быть привязано исключительно к прогрессу в прекращении агрессии и деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал Кулеба.

Он добавил, что РФ должна сосредоточиться на деоккупации, а не пытаться снять с себя санкции под предлогом борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и в Россию.

В парламенте Германии, прикрываясь необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, заявили, что с России необходимо снять санкции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!