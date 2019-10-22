Санкции против России: в США пожаловались на неожиданные проблемы

Нефтяная корпорация Exxon Mobil выступила против правительства США. Она обвиняет чиновников в злоупотреблении санкциями против России, которые вредят американскому бизнесу.

Энергетический гигант заявляет, что толкование правительством санкционных норм слишком широкое, передает Bloomberg. Корпорация подала в суд Техаса на министра финансов Стивена Мнучина.

В материале говорится, что спор связан с соглашением, которое Exxon в 2014 году заключил с российской корпорацией "Роснефть". В то время ее гендиректор Игорь Сечин уже был в санкционном списке. Американское казначейство оштрафовало Exxon на $2 млн за нарушение санкций, наложенных на Россию после вторжения в Украину в 2014 году.

"В Exxon утверждают, что сделка была заключена только с "Роснефтью" и не имела никакого отношения к Сечину. Если штраф оставят в силе, то любая сделка с "Роснефтью" может нарушить правила, независимо от того, подписал ли Сечин документ, или нет, даже если на российскую компанию не наложены санкции", – говорится в материале.

В корпорации считают, что под санкции западные компании могут попасть, даже если Сечин просто даст внутреннее одобрение контракта, поможет его составить контракт или поручит подчиненному подписать его.

Теперь каждая сторона просит судью вынести решение в ее пользу без судебного разбирательства.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции в отношении России за распространение химического оружия. Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей.

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