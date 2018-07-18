Санкции ЕС против строителей Крымского моста поддержали еще несколько стран

Продление Евросоюзом санкции против лиц, причастных к незаконному строительству Крымского моста, поддержали еще пять стран.

В заявлении высокой представительницы ЕС сообщается, что среди них оказались Черногория, Албания, Норвегия, Грузия и Украина. Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

"18 июня 2018 Совет ЕС продлил ограничительные меры по Крыму до 23 июня 2019 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, член Европейской зоны свободной торговли, а также Грузия и Украина, поддержали эти меры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его. Черногория и Албания продолжают участвовать в процессе стабилизации и ассоциации", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля послы стран-членов ЕС одобрили введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к строительству Крымского моста.