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Санкции ЕС против России: опубликовано официальное решение

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Европейский союз обнародовал официальное решение о продлении на полгода экономических санкций против России, которые будут действовать до 31 июля 2019 года.

Соответствующий текст постановления размещен в официальном журнале ЕС, а меры вступят в силу 29 декабря 2018 года.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года. Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", – сказано в публикации.

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Так, ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Санкции ЕС против России: опубликовано официальное решение

Напомним, что секторальные санкции от 21 декабря введены из-за агрессии против Украины. Срок действия был связан с полным выполнением Минских соглашений решением ЕС от 19 марта 2015 года, которое, как было предусмотрено, начало действовать 31 декабря 2015. С тех пор Минские соглашения не были выполнены, поэтому санкции остаются в силе.

Меры, которые были продлены ЕС, включают:

  • ограничения доступа к главному и вторичного рынка капиталов ЕС для 5 главных финансовых институтов, большая часть которых принадлежит государству, а также их дочерних компаний, основанных за пределами ЕС, как и три главных энергетических и трех оборонных компаний России;

  • ведение запрета на импорт и экспорт вооружения;

  • введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к определенным чувствительных технологий и услуг, которые могут быть использованы для добычи и переработки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

  • 13 декабря Европейский Союз продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

  • Кроме того, Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.

  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что санкции ЕС против России удалось продлить без дискуссий "благодаря" действиям самой РФ.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Тег
Евросоюз
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