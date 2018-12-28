Санкции ЕС против России: опубликовано официальное решение

Европейский союз обнародовал официальное решение о продлении на полгода экономических санкций против России, которые будут действовать до 31 июля 2019 года.

Соответствующий текст постановления размещен в официальном журнале ЕС, а меры вступят в силу 29 декабря 2018 года.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года. Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", – сказано в публикации.

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Так, ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Напомним, что секторальные санкции от 21 декабря введены из-за агрессии против Украины. Срок действия был связан с полным выполнением Минских соглашений решением ЕС от 19 марта 2015 года, которое, как было предусмотрено, начало действовать 31 декабря 2015. С тех пор Минские соглашения не были выполнены, поэтому санкции остаются в силе.

Меры, которые были продлены ЕС, включают:

ограничения доступа к главному и вторичного рынка капиталов ЕС для 5 главных финансовых институтов, большая часть которых принадлежит государству, а также их дочерних компаний, основанных за пределами ЕС, как и три главных энергетических и трех оборонных компаний России;

ведение запрета на импорт и экспорт вооружения;

введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к определенным чувствительных технологий и услуг, которые могут быть использованы для добычи и переработки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.