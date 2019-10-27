Самый дорогой номер: стало известно, сколько Зеленский заплатил за отдых премьера Израиля

Государственное управление делами во время визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину сняло для него самый дорогой номер в самом дорогом отеле за 100 тыс. грн в сутки.

Визит был в августе 2019 года. Об этом свидетельствует акт о предоставлении ООО "Отель менеджмент" гостиничных услуг ГУД при визите Нетаньяху, передают Українські Новини. "Отель менеджмент" – это одна из самых дорогих в Киеве гостиниц класса люкс InterContinental.

ГУД заплатило 101,6 тыс. гривен за бронь в ней с 18 на 19 августа президентского номера.

Українські Новини

На сайте отеля указано, что президентские апартаменты в InterContinental – это просторная спальня, кухня и столовая, отдельная комната для охраны (общей площадью 275 кв.м) с видом из окон на историческую часть Киева, персональным лифтом и круглосуточными услугами дворецкого. В открытом доступе информация о стоимости этого эксклюзивного номера не содержится.

Президентские апартаменты kyiv.intercontinental.com

Кроме того, в связи с официальным визитом Нетаньяху с 18 по 20 августа ГУД снимало в этом отеле 5 номеров де-люкс общей стоимостью 58,9 тыс. гривен за две ночи.

Номер делюкс kyiv.intercontinental.com

"Таким образом, один номер для членов делегации премьера Израиля обошелся Госуправлению делами в 5 тыс. гривен в сутки. В то же время, согласно информации на сайте гостиницы, обычная цена такого номера составляет 9 тыс. гривен", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

Киев не намерен переносить свое дипломатическое представительство из Тель-Авива в Иерусалим, вместо этого в израильской столице будет открыто новое учреждение.

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