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3 мая • обновлено в 22:25
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/ Рынки и компании

Тимошенко внезапно "отменил" распоряжение Кабмина из-за скандала с "Эпицентром"

112.1т
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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отвечая на вопрос, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие хозяйственные магазины закрыты, заявил, что компании сами решают, работать им или нет.

Такой ответ Тимошенко озвучил в интервью изданию Liga.net. При этом замглавы Офиса президента признал, что, по решению Кабмина, продуктовым магазинам во время карантина работать можно, а вот для хозяйственных действуют ограничения.

Так, отвечая на вопрос, почему для "Эпицентра" создали отдельные условия, при которых они работают в полном объеме и не соблюдают меры безопасности, Тимошенко сказал: "Не знаю, я там не был".

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

Офис президента

А на уточнение, почему не все хозяйственные магазины работают по примеру "Эпицентра", замглавы Офиса сказал: "Это решение самих компаний, работать или нет".

Напомним, что согласно распоряжению Кабмина, в период карантина запрещена работа всех непродовольственных магазинов, в том числе и строительных. Однако "Эпицентр" при этом работает. Так что утверждение Тимошенко очевидно не соответствует действительности.

Ниже OBOZREVATEL публикует часть интервью Тимошенко, которое касается работы сети гипермаркетов:

– Почему в условиях карантина, когда малый и средний бизнес думает, как выжить, "Эпицентр" летает в Китай, торгует и шлет письма, кому хочет?

– А что тут незаконного? Точно так же "Сильпо" работает, АТБ…

Это продуктовые магазины.

– Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя?

Это ж не мы так решили.

– Это решение Кабмина.

Решения правительства докладываются президенту на ежедневных селекторах.

– Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире.

– А разве работают все магазины хозяйственных товаров по стране?

– Это решение самих компаний, работать или нет.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрія" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках. Стоимость завысили на 40%.

Против интернет-издания OBOZREVATEL в течение последних двух суток происходит особенно мощная DDoS-атака. Причиной "ударов", по нашему мнению, могут быть обличительные публикации о спекулятивных сделках окружения президента, а именно – ввоз в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
карантин
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
Отмороженые на всю голову, избалованные безнаказанностью, мерзавцы.
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5
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Чергове зелене гі*но.
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3
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Брехлива мразота .
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6
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